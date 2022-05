Pnrr Istruzione, Ministero dell'Istruzione: pubblicate graduatorie per 216 nuove scuole (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) - Saranno 16 le nuove scuole che verranno costruite in Toscana, con uno stanziamento pari a 80.845.032,42 euro. Mentre 2 istituti verranno costruiti in Trentino-Alto Adige, con uno stanziamento pari a 9.588.608,23 euro. Altri in Valle d'Aosta, con uno stanziamento pari a 4.372.595,20 euro. Sono state pubblicate sul sito del Ministero dell'Istruzione le graduatorie delle aree, regione per regione, in cui sorgeranno i 216 istituti scolastici, all'esito dell'avviso pubblico rivolto agli enti locali pubblicato all'inizio del mese di dicembre. Un numero più elevato rispetto alle 195 inizialmente previste, grazie a un aumento dei fondi che porta lo stanziamento complessivo da 800 milioni a un miliardo e 189 ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) - Saranno 16 leche verranno costruite in Toscana, con uno stanziamento pari a 80.845.032,42 euro. Mentre 2 istituti verranno costruiti in Trentino-Alto Adige, con uno stanziamento pari a 9.588.608,23 euro. Altri in Valle d'Aosta, con uno stanziamento pari a 4.372.595,20 euro. Sono statesul sito dellee aree, regione per regione, in cui sorgeranno i 216 istituti scolastici, all'esito'avviso pubblico rivolto agli enti locali pubblicato all'inizio del mese di dicembre. Un numero più elevato rispetto alle 195 inizialmente previste, grazie a un aumento dei fondi che porta lo stanziamento complessivo da 800 milioni a un miliardo e 189 ...

Advertising

fisco24_info : Pnrr Istruzione, Ministero dell’Istruzione: pubblicate graduatorie per 216 nuove scuole: (Adnkronos) - Saranno 16 l… - italiaserait : Pnrr Istruzione, Ministero dell’Istruzione: pubblicate graduatorie per 216 nuove scuole - tribuna_treviso : Pubblicate sul sito del Ministero dell’Istruzione le graduatorie, regione per regione. In tutta Italia saranno 216.… - News_24it : LATINA – 'Lo scorso 2 dicembre 2021 il Ministero dell’Istruzione ha emanato l’avviso pubblico prot. n. 48048, il qu… - mrbassetti : RT @sabripillot: #facciamoInformazione #PNRR MISSIONE 4: istruzione e ricerca Si articola in 2 distinte linee di azione, interessate ciasc… -