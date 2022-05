Più spinta su “Fit for 55”: l’obiettivo è risparmiare il 30% di gas naturale (Di mercoledì 11 maggio 2022) L’imperativo è smarcarsi dalla dipendenza dalle importazione di combustibili fossili dalla Russia e raggiungere una certa sicurezza di rifornimento per essere pronti e resilienti ad eventuali interruzioni di rifornimento. Ecco perché l’Ue spinge sul Fit for 55. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 11 maggio 2022) L’imperativo è smarcarsi dalla dipendenza dalle importazione di combustibili fossili dalla Russia e raggiungere una certa sicurezza di rifornimento per essere pronti e resilienti ad eventuali interruzioni di rifornimento. Ecco perché l’Ue spinge sul Fit for 55.

