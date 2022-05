Più armi italiane a Kiev. Draghi si consegna a Biden. Il premier parla di pace. Ma la Casa Bianca lancia altre accuse a Putin (Di mercoledì 11 maggio 2022) Mario Draghi vola a Washington per incontrare Joe Biden e riaffermare la storica amicizia e il forte partenariato tra Italia e gli States. Nel faccia a faccia (qui il video) Biden chiede che l’Italia continui a fare la sua parte sia per sostenere economicamente e militarmente l’Ucraina sia per imporre “costi” sempre alti a Mosca. Biden ha chiesto a Draghi che l’Italia continui a fare la sua parte in Ucraina All’alleato il premier garantisce una nuova tranche di aiuti economici a Kiev e un impegno maggiore delle forze armate a difesa del fianco est: la missione italiana in ambito Nato, come ha annunciato il ministro della Difesa Lorenzo Guerini in parlamento, sarà estesa a breve anche a Bulgaria e Ungheria per “rafforzare la postura di deterrenza e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 11 maggio 2022) Mariovola a Washington per incontrare Joee riaffermare la storica amicizia e il forte partenariato tra Italia e gli States. Nel faccia a faccia (qui il video)chiede che l’Italia continui a fare la sua parte sia per sostenere economicamente e militarmente l’Ucraina sia per imporre “costi” sempre alti a Mosca.ha chiesto ache l’Italia continui a fare la sua parte in Ucraina All’alleato ilgarantisce una nuova tranche di aiuti economici ae un impegno maggiore delle forze armate a difesa del fianco est: la missione italiana in ambito Nato, come ha annunciato il ministro della Difesa Lorenzo Guerini inmento, sarà estesa a breve anche a Bulgaria e Ungheria per “rafforzare la postura di deterrenza e ...

