Pirata del Naviglio investe tre ragazze e fugge: si costituisce dopo 2 giorni (Di mercoledì 11 maggio 2022) L'investimento è stato ripreso da una videocamera di sorveglianza e il video choc, dove si vede una piccola utilitaria nera falciare le tre giovani, è visibile su Leggo.it. Altre telecamere del ... Leggi su leggo (Di mercoledì 11 maggio 2022) L'investimento è stato ripreso da una videocamera di sorveglianza e il video choc, dove si vede una piccola utilitaria nera falciare le tre giovani, è visibile su Leggo.it. Altre telecamere del ...

Advertising

AleFruh : @pirata_21 Sperava di inserirsi nella la carovana del Giro... ah no - pirata_21 : #PussyRiot evade dai domiciliari e scappa dalla #Russia travestita da Rider. 'Devo consegnare del cibo avvelenato a domicilio'. - GabrielFossa : @rogerlorton @DeanstreetFI @mabyburgos Callate pirata del orto. - MarinaMasala1 : RT @GiuseppeTurrisi: 'Il navigatore esperto è quello che allarga sempre più il cerchio, che capisce che l’incertezza è l’unica certezza a… - luca_reds : Eventi del genere sono uno dei motivi (non gravi, di più) per cui in Italia resteremo ancorati nel letame per molto… -