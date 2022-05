Piccolo incidente per la figlia di Giorgia Palmas prima del matrimonio (Di mercoledì 11 maggio 2022) Mancano pochissimi giorni al matrimonio di Giorgia Palmas e Filippo Magnini e, come ha spiegato ironica la sposa, non si fanno mancare niente. Un Piccolo incidente per la bellissima Sofia, la figlia di Giorgia. Niente di grave ma per un attimo hanno temuto che Sofia avesse riportato qualcosa di più grave di una distorsione alla caviglia. La figlia più grande di Giorgia Palmas è una vera sportiva e capita di farsi male quando si pratica sport in modo continuo e serio come fa lei. Solo un attimo di preoccupazione, la damigella di Giorgia Palmas sarà bellissima il giorno delle nozze. Sabato 14 maggio 2022 è la loro data, Giorgia Palmas e Filippo Magnini ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 11 maggio 2022) Mancano pochissimi giorni aldie Filippo Magnini e, come ha spiegato ironica la sposa, non si fanno mancare niente. Unper la bellissima Sofia, ladi. Niente di grave ma per un attimo hanno temuto che Sofia avesse riportato qualcosa di più grave di una distorsione alla caviglia. Lapiù grande diè una vera sportiva e capita di farsi male quando si pratica sport in modo continuo e serio come fa lei. Solo un attimo di preoccupazione, la damigella disarà bellissima il giorno delle nozze. Sabato 14 maggio 2022 è la loro data,e Filippo Magnini ...

