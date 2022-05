Piano di Zona S2: finanziati i progetti del PNRR (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCava de’ Tirreni (Sa) – Il Piano di Zona S2 Cava Costiera amalfitana informa che i progetti presentati dall’Ufficio di Piano nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall’Unione europea – Next generation Eu, sono stati ammessi a finanziamento per complessivi 3.055.000 euro. In dettaglio, sono stati finanziati progetti per quanto riguarda l’Investimento 1.1.1. “Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini per complessivi 211.500 euro; mentre, per l’Investimento 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità” sono stati finanziati progetti rispettivamente: per Progetto individualizzato per 115.000 euro; ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCava de’ Tirreni (Sa) – IldiS2 Cava Costiera amalfitana informa che ipresentati dall’Ufficio dinell’ambito delNazionale di Ripresa e Resilienza () finanziato dall’Unione europea – Next generation Eu, sono stati ammessi a finanziamento per complessivi 3.055.000 euro. In dettaglio, sono statiper quanto riguarda l’Investimento 1.1.1. “Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini per complessivi 211.500 euro; mentre, per l’Investimento 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità” sono statirispettivamente: per Progetto individualizzato per 115.000 euro; ...

