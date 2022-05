Pepe: «Vincere la Coppa Italia può salvare la Juve» (Di mercoledì 11 maggio 2022) Pepe, ex esterno offensivo della Juventus, parla su gazzetta.it del percorso della squadra bianconera e del futuro «Vincere la Coppa Italia stasera può salvare la stagione della Juventus – ha rivelato Simone Pepe, ex calciatore del club bianconero e adesso agente, su gazzetta.it – anche se c’è un po’ di amarezza per com’è andata quest’anno». E poi parla di futuro, citando Chiellini, Bonucci, Allegri, Vlahovic e Pogba, dichiarando: «Giorgio Chiellini potrà mettere a frutto quelle serate in ritiro sui libri mentre noi giocavamo alla console. Leonardo Bonucci al suo posto? Era già leader anche senza fascia. Allegri è sempre lo stesso che ho conosciuto, il vero Vlahovic lo vedremo l’anno prossimo. E a Pogba dico: torna a casa». L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 11 maggio 2022), ex esterno offensivo dellantus, parla su gazzetta.it del percorso della squadra bianconera e del futuro «lastasera puòla stagione dellantus – ha rivelato Simone, ex calciatore del club bianconero e adesso agente, su gazzetta.it – anche se c’è un po’ di amarezza per com’è andata quest’anno». E poi parla di futuro, citando Chiellini, Bonucci, Allegri, Vlahovic e Pogba, dichiarando: «Giorgio Chiellini potrà mettere a frutto quelle serate in ritiro sui libri mentre noi giocavamo alla console. Leonardo Bonucci al suo posto? Era già leader anche senza fascia. Allegri è sempre lo stesso che ho conosciuto, il vero Vlahovic lo vedremo l’anno prossimo. E a Pogba dico: torna a casa». L'articolo ...

