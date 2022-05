Paura nella notte sull’Asse Mediano, schianto tra 4 auto (Di mercoledì 11 maggio 2022) schianto nella serata di ieri, martedì 10 maggio, sull’Asse Mediano poco prima della mezzanotte. Il terribile incidente è avvenuto nei pressi dell’uscita di Frattamaggiore in direzione Napoli. Asse Mediano, spaventoso incidente nella notte Nell’impatto sono state coinvolte ben 4 auto: una Fiat 500 rossa, una Fiat Punto blu, una Panda nera ed un altro veicolo. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 11 maggio 2022)serata di ieri, martedì 10 maggio,poco prima della mezza. Il terribile incidente è avvenuto nei pressi dell’uscita di Frattamaggiore in direzione Napoli. Asse, spaventoso incidenteNell’impatto sono state coinvolte ben 4: una Fiat 500 rossa, una Fiat Punto blu, una Panda nera ed un altro veicolo. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Agenzia_Ansa : Fiamme nella via dello shopping a Capri, paura ma nessun ferito. Rogo in un appartamento vuoto, forse per un corto… - Cla_Gagliardini : @pietroraffa Errore. Semmai è riuscito a trasformare l'EU nella NATO e per farlo ha usato il solito vecchio metodo:… - ArchiloeMario : RT @AxlGuidato: Covid ovvero l'influenza chiamata con un altro nome. Le masse sono state vittime di una psy-op senza precedenti nella stori… - EnricoEnrico197 : @AndreaCerase @lauracesaretti1 E meno male che dici di lavorare nella comunicazione. Lo dicono gli stessi dottori d… - Galatone : Capri, fiamme nella via dello shopping, paura tra i turisti -