Pattinaggio di figura | Cina rinuncia a Grand Prix causa restrizioni Covid-19

(Di mercoledì 11 maggio 2022) L’inasprimento delle misure anti-contagio da-19 ha costretto gli gli organizzatori della ‘Cup of China’ didire all’evento programmato in una città cinese dall’11 al 13 novembre. L’Isu dovrà ora cercare due nuove sedi che sostituiranno sia l’evento cinese che la ‘Rostelecom Cup’ in Russia, quest’ultima cancellata a seguito delle sanzioni per l’invasione militare in Ucraina. La finale delsi svolgerà dall’8 all’11 dicembre al Palavela di Torino. SportFace.