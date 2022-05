Patriarcato di Mosca: al Papa Kirill ha detto che sta soffrendo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Dopo il colloquio in video - conferenza, il 16 marzo, dopo che a distanze di alcune settimane il Papa ne ha fornito una ricostruzione ("il patriarca non può trasformarsi nel chierichetto di Putin"), ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 11 maggio 2022) Dopo il colloquio in video - conferenza, il 16 marzo, dopo che a distanze di alcune settimane ilne ha fornito una ricostruzione ("il patriarca non può trasformarsi nel chierichetto di Putin"), ...

Advertising

dafne1967 : @lanf64 Il monastero apparteneva al patriarcato di Mosca. Kirill come commenterà la vicenda? Questi stanno iniziand… - FrancVelvet : @Agenzia_Ansa Era del patriarcato di Mosca.. tutto ok Kirill.. ?????? - Moneta84 : distrutto il Monastero di San Giorgio della Santa Dormizione di Svyatogorsk dipendente dal patriarcato di #Mosca mo… - Destradipopolo : I CAZZARI RUSSI DISTRUGGONO IL MONASTERO DI #SANGIORGIO SENZA SAPERE CHE L’EREMO APPARTIENE AL PATRIARCATO DI MOSCA… - Ghinodiattacco : I russi hanno bombardato e distrutto un convento del 1500. Grande rammarico per una simile distruzione,che pero' co… -