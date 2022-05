Parte 'Comete civiche' per valorizzare buone pratiche ambientali (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag. - (Adnkronos) - Da oggi fino al 18 giugno Prioritalia e Quinto Ampliamento selezionano le 'Comete civiche', buone pratiche di civismo in ambito ambientale, sociale e culturale che si distinguono per i benefici che apportano alle comunità , esempi da raccogliere, studiare, promuovere e far replicare. Questo l'obiettivo di 'Comete civiche – Look up', il progetto nato in occasione del quinto anno di vita di Prioritalia (la Fondazione di Cida e Manageritalia) in collaborazione con l'associazione Il Quinto Ampliamento, incentrato su una 'call for practices' che si rivolge a imprese, imprese sociali, B-Corp ed enti del terzo settore. “Con questo progetto intendiamo valorizzare il civismo quale principio guida – afferma Marcella Mallen, presidente Prioritalia - ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag. - (Adnkronos) - Da oggi fino al 18 giugno Prioritalia e Quinto Ampliamento selezionano le '',di civismo in ambito ambientale, sociale e culturale che si distinguono per i benefici che apportano alle comunità , esempi da raccogliere, studiare, promuovere e far replicare. Questo l'obiettivo di '– Look up', il progetto nato in occasione del quinto anno di vita di Prioritalia (la Fondazione di Cida e Manageritalia) in collaborazione con l'associazione Il Quinto Ampliamento, incentrato su una 'call for practices' che si rivolge a imprese, imprese sociali, B-Corp ed enti del terzo settore. “Con questo progetto intendiamoil civismo quale principio guida – afferma Marcella Mallen, presidente Prioritalia - ...

Advertising

Gaebaldi : Parte ‘Comete civiche’ per valorizzare buone pratiche ambientali - AndreaCortiAC : Parte 'Comete civiche' per valorizzare buone pratiche ambientali - TV7Benevento : Sostenibilità : parte 'Comete civiche' per valorizzare buone pratiche - - carlafarina3 : RT @faaabbbio: la scia dietro le comete in gran parte è forfora. - robgere : RT @faaabbbio: la scia dietro le comete in gran parte è forfora. -