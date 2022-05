Parla Luca Barisonzi, ferito in Afghanistan : «Noi Alpini siamo eroi, non puntateci il dito contro» (Di mercoledì 11 maggio 2022) Le “mele marce” ci sono dappertutto, e dunque chiunque sia stato, “che sia alpino o meno”, va “condannato”, ma “non bisogna generalizzare”, perché “noi siamo portatori di valori”. Gli Alpini “sono eroi” e non si può “macchiare” il Corpo e “tutto ciò che fa di positivo” per questo episodio. Così all’AdnKronos l’alpino Luca Barisonzi a proposito del caso delle molestie durante il raduno degli Alpini a Rimini. Alpini, chi è Luca Barisonzi Barisonzi, originario di Gravellona Lomellina (Pv), nel 2011, a soli 21 anni, ha lasciato Venzone (Ud), dove c’è l’8° Reggimento Alpini di cui faceva parte, per partire in missione in Afghanistan. Un giorno, vicino Herat, un terrorista gli ha sparato, ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 11 maggio 2022) Le “mele marce” ci sono dappertutto, e dunque chiunque sia stato, “che sia alpino o meno”, va “condannato”, ma “non bisogna generalizzare”, perché “noiportatori di valori”. Gli“sono” e non si può “macchiare” il Corpo e “tutto ciò che fa di positivo” per questo episodio. Così all’AdnKronos l’alpinoa proposito del caso delle molestie durante il raduno deglia Rimini., chi è, originario di Gravellona Lomellina (Pv), nel 2011, a soli 21 anni, ha lasciato Venzone (Ud), dove c’è l’8° Reggimentodi cui faceva parte, per partire in missione in. Un giorno, vicino Herat, un terrorista gli ha sparato, ...

