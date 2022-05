Papa pro-Putin? La guerra siriana aiuta a capire (Di mercoledì 11 maggio 2022) C’era una volta “il” pensiero cattolico. Secondo “il” pensiero cattolico il Papa aveva sempre ragione. E dunque il pensiero era proprio “il” pensiero. Poi è arrivato Francesco. Un Papa che dice “chi sono io per giudicare” ha aperto un’epoca nuova: innanzitutto perché sta trasformando la Chiesa, non più un giudice eterno, arcigno, al di sopra e al di là della Storia. Proprio per questo alcuni ne hanno dedotto che il Papa ha sempre ragione, ad eccezione di questo che ha sempre torto. Questo dato di fatto ha tolto interesse al confronto, dimostrando scarsa consuetudine con l’idea di non avere tutti la stessa idea, dal colore che devono avere le palline da tennis al senso di questa guerra. Ora si accende il dibattito se Francesco, anche sull’Ucraina, sia in realtà a favore di Mosca. Che ne discutano in molti, preoccupati ... Leggi su formiche (Di mercoledì 11 maggio 2022) C’era una volta “il” pensiero cattolico. Secondo “il” pensiero cattolico ilaveva sempre ragione. E dunque il pensiero era proprio “il” pensiero. Poi è arrivato Francesco. Unche dice “chi sono io per giudicare” ha aperto un’epoca nuova: innanzitutto perché sta trasformando la Chiesa, non più un giudice eterno, arcigno, al di sopra e al di là della Storia. Proprio per questo alcuni ne hanno dedotto che ilha sempre ragione, ad eccezione di questo che ha sempre torto. Questo dato di fatto ha tolto interesse al confronto, dimostrando scarsa consuetudine con l’idea di non avere tutti la stessa idea, dal colore che devono avere le palline da tennis al senso di questa. Ora si accende il dibattito se Francesco, anche sull’Ucraina, sia in realtà a favore di Mosca. Che ne discutano in molti, preoccupati ...

Advertising

formichenews : Papa pro-Putin? La guerra siriana aiuta a capire. La riflessione di Riccardo Cristiano ?? ??… - Bea47208368 : RT @alexbardi22: @nonkonforme Figuriamoci, questo signore è il liquidatore della Chiesa cattolica in mano a Soros e alla cricca di #Davos.… - rev_emi : RT @alexbardi22: @nonkonforme Figuriamoci, questo signore è il liquidatore della Chiesa cattolica in mano a Soros e alla cricca di #Davos.… - alexbardi22 : @nonkonforme Figuriamoci, questo signore è il liquidatore della Chiesa cattolica in mano a Soros e alla cricca di… - milo_desantis : @HuffPostItalia Trascinare il Papa nella propaganda pro guerra è squallido -