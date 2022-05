Papà nano ha avuto 3 figli con il suo grande amore – ecco l’aspetto che hanno oggi questi bambini unici (Di mercoledì 11 maggio 2022) Una delle cose che rendono la gravidanza molto divertente è che nessuno può sapere in anticipo quali geni e tratti prenderà il bambino. Potrebbe essere un mix perfetto di entrambi i genitori oppure l’esatta copia di uno dei due. O magari potrebbe assomigliare molto ad un parente più lontano (come un nonno). Non c’è nulla di certo. Quando Zach Roloff, un uomo affetto da nanismo, e sua moglie Tori Roloff hanno annunciato che sarebbero diventati genitori, tutti erano molto interessati al bambino. Ora è trascorso qualche anno e la famiglia conta cinque membri: hanno tre bambini veramente unici. Zach e Tori Roloff sono noti in America grazie al programma “Una piccola grande famiglia”, nel quale possiamo seguire la vita di una famiglia affetta da nanismo. Nati nani Zach è nato affetto da ... Leggi su it.newsner (Di mercoledì 11 maggio 2022) Una delle cose che rendono la gravidanza molto divertente è che nessuno può sapere in anticipo quali geni e tratti prenderà il bambino. Potrebbe essere un mix perfetto di entrambi i genitori oppure l’esatta copia di uno dei due. O magari potrebbe assomigliare molto ad un parente più lontano (come un nonno). Non c’è nulla di certo. Quando Zach Roloff, un uomo affetto da nanismo, e sua moglie Tori Roloffannunciato che sarebbero diventati genitori, tutti erano molto interessati al bambino. Ora è trascorso qualche anno e la famiglia conta cinque membri:treveramente. Zach e Tori Roloff sono noti in America grazie al programma “Una piccolafamiglia”, nel quale possiamo seguire la vita di una famiglia affetta da nanismo. Nati nani Zach è nato affetto da ...

