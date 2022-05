Palma Campania, applausi per lo svolgimento del Crocelle Race Park (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiPalma Campania (Na) – Spettacolare come dalle attese, alla fine si è rivelata un gran successo la Crocelle Race Park che ha avuto luogo nella maestosa e collaudata cornice del Parco Naturale Bosco Crocelle a Palma Campania. La manifestazione di mountain bike cross country portata a termine con successo dalla Crocelle Race Team sotto tutti i punti di vista ha dimostrato che, benchè ancora alla quinta edizione, va sempre in crescendo al punto di continuare ad attrarre i bikers da tutta la Campania e dalle altre regioni circostanti (Lazio, Basilicata e Calabria) che hanno gradito il clichè con vivo interesse. Tra categorie giovanili, agonistiche ed amatoriali ad imporsi ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: 4 minuti(Na) – Spettacolare come dalle attese, alla fine si è rivelata un gran successo lache ha avuto luogo nella maestosa e collaudata cornice del Parco Naturale Bosco. La manifestazione di mountain bike cross country portata a termine con successo dallaTeam sotto tutti i punti di vista ha dimostrato che, benchè ancora alla quinta edizione, va sempre in crescendo al punto di continuare ad attrarre i bikers da tutta lae dalle altre regioni circostanti (Lazio, Basilicata e Calabria) che hanno gradito il clichè con vivo interesse. Tra categorie giovanili, agonistiche ed amatoriali ad imporsi ...

