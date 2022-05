Advertising

DiMarzio : #Palermo, Barbera sold-out per la gara #playoff di domani: la top10 delle partite con più spettatori in #SerieC que… - SkySport : Serie C, Palermo-Triestina da record: venduti oltre 30mila biglietti #SkySport #SerieC #ParlermoTriestina - GiovaAlbanese : Sarà #JuveRenate nel primo turno dei playoff nazionali di #SerieC: la #Juventus #Under23 giocherà in casa (ad Aless… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Palermo-Triestina, i convocati di Bucchi in vista della supersfida del “Barbera” - Mediagol : Palermo-Triestina, i convocati di Bucchi in vista della supersfida del “Barbera” -

Lo Stadio Renzo Barbera sarà quasi tutto esaurito domani sera (giovedì 12 maggio) per la sfida dei play off di Serie C tra. La società rosanero ha già venduto 26mila tagliandi per l'occasione. Si punta al record di presenze stagionali in Serie C. Un pubblico così numeroso nell'impianto palermitano non ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447farà registrare il record stagionale per la Lega Pro : un dato che non ha lasciato indifferente Amauri, ex calciatore del club di viale del Fante che si è sempre detto più che ...Giovedì 12 Maggio alle ore 20:30 al “Barbera” si sfideranno Palermo e Triestina, nella gara valevole per il ritorno del primo turno dei play-off di Serie C. Qui di seguito la probabile formazione rosa ...Alle 20.30 di giovedì sera andrà in scena Palermo-Triestina. Questi i convocati di mister Bucchi per il match valido ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C ...