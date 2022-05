Palco in Comune, inaugurata la nuova sala per le associazioni teatrali e musicali di Pomezia (Di mercoledì 11 maggio 2022) Pomezia – Apre ufficialmente “Palco in Comune”, nuova sala comunale in via Boccaccio a disposizione delle associazioni teatrali e musicali del territorio. Sono cinque le realtà che si sono aggiudicate il bando e che condivideranno lo spazio per organizzare laboratori e attività: Il Cassetto nel Sogno, Piccolo Palcoscenico, Banda Santa Cecilia, Brillanteatro e Coro Città di Pomezia NisiVox. Tutti presenti ieri mattina per il taglio del nastro ufficiale con il Sindaco Adriano Zuccalà e la vice Sindaco Simona Morcellini: dopo le difficoltà legate alla pandemia, ripartiamo dalla cultura donando una casa all’arte. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Pomeziailfaroonline.it è su GOOGLE ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 11 maggio 2022)– Apre ufficialmente “in”,comunale in via Boccaccio a disposizione delledel territorio. Sono cinque le realtà che si sono aggiudicate il bando e che condivideranno lo spazio per organizzare laboratori e attività: Il Cassetto nel Sogno, Piccoloscenico, Banda Santa Cecilia, Brillanteatro e Coro Città diNisiVox. Tutti presenti ieri mattina per il taglio del nastro ufficiale con il Sindaco Adriano Zuccalà e la vice Sindaco Simona Morcellini: dopo le difficoltà legate alla pandemia, ripartiamo dalla cultura donando una casa all’arte. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE ...

