Paganese | il match decisivo a Gualtieri | “prima” con gli azzurrostellati

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPagani (Sa) – Per la gara di ritorno dei Play-Out tra Fidelis Andria e, in programma sabato 14 Maggio alle ore 17:30, è stato designato il Matteodella sezione di Asti. Il fischietto piemontese non ha mai diretto gliin questa stagione, mentre vanta un precedente con i pugliesi, incrociati in occasione della trasferta sul campo della Vibonese (0-0). Allo stadio “Degli Ulivi”, gli assistenti saranno Alex Cavallina della sezione di Parma e Tomas Miniutti della sezione di Maniago. Il quarto ufficiale sarà Fabio Pirrotta della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto. L'articolo proviene da Ante24.it.

