Padova | accoltella la ex | preso dai carabinieri

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 maggio 2022), 11 mag.(Adnkronos) - Intorno alle 12 di ieri aun uomo di 50 anni hato alla schiena l'ex moglie di 51 anni, con la quale si stava separando. L'uomo, originario della provincia di Verona, nel 1999 aveva massacrato l'allora compagna con 33 coltellate.I due si stavano separando a causa dell'eccessiva gelosia di lui. Dal 20 aprile non vivevano più insieme. Ieri le ha teso un agguato: l'ha aspettata e l'ha pugnalata alla schiena. Le urla della donna hanno fatto accorrere il vicino che ha dato l'allarme. E' stata portata in ospedale, non è in pericolo di vita.Ihanno rintracciato l'uomo e già nella serata di ieri era in caserma. Il pm ha formalizzato il fermo per tentato omicidio.