Otto milioni di italiani obesi ma meno del 10% vanno dal medico (Di mercoledì 11 maggio 2022) "In Italia sono 8 milioni le persone con obesità e sovrappeso patologico. Solo 600mila si rivolgono a un medico e poco meno del 2% è in trattamento farmacologico. Questo vuol dire che è necessario aiutare queste persone ad avere sempre più la consapevolezza di essere affetti da una malattia grave e cronica. Questo è il motivo di questa campagna, sensibilizzare sempre di più i pazienti, le famiglie, le istituzioni, l'opinione pubblica e i clinici stessi". Così Giovanna Rosso, senior director obesity Novo Nordisk Italia, spiega la campagna di sensibilizzazione "Non nasconderti dietro false convinzioni. La verità sul peso" promossa da Novo Nordisk, multinazionale danese che opera nel settore farmaceutico, in partnership con numerose società scientifiche e l'associazione Amici obesi Onlus. ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 11 maggio 2022) "In Italia sono 8le persone contà e sovrappeso patologico. Solo 600mila si rivolgono a une pocodel 2% è in trattamento farmacologico. Questo vuol dire che è necessario aiutare queste persone ad avere sempre più la consapevolezza di essere affetti da una malattia grave e cronica. Questo è il motivo di questa campagna, sensibilizzare sempre di più i pazienti, le famiglie, le istituzioni, l'opinione pubblica e i clinici stessi". Così Giovanna Rosso, senior directorty Novo Nordisk Italia, spiega la campagna di sensibilizzazione "Non nasconderti dietro false convinzioni. La verità sul peso" promossa da Novo Nordisk, multinazionale danese che opera nel settore farmaceutico, in partnership con numerose società scientifiche e l'associazione AmiciOnlus. ...

