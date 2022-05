OTTO E MEZZO: LILLI GRUBER SI ALLUNGA. I DETTAGLI DELL’ESTATE DI LA7 TRA TALK E FILM (Di mercoledì 11 maggio 2022) OTTO e MEZZO si ALLUNGA e prende forma l’estate di La7. Il TALK show di LILLI GRUBER, il più seguito appuntamento politico della tv, si conferma uno dei pilastri dell’emittente di Urbano Cairo che ALLUNGA le puntate fino a venerdì 1 luglio. A settembre la GRUBER dovrebbe riprendere la linea da In Onda, il sostituto estivo, il 5 settembre. Per gli altri programmi di La7, ecco qualche data. Partiamo da Massimo Giletti che sarà in onda fino al 19 giugno con Non è l’Arena per poi tornare a settembre. Fallito l’esperimento del mercoledì sera, il TALK è tornato da tempo alla rodata collocazione domenicale. DiMartedì con Giovanni Floris prosegue fino al 14 giugno. La stessa settimana vedrà anche concludersi le stagioni di PiazzaPulita con ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 11 maggio 2022)sie prende forma l’estate di La7. Ilshow di, il più seguito appuntamento politico della tv, si conferma uno dei pilastri dell’emittente di Urbano Cairo chele puntate fino a venerdì 1 luglio. A settembre ladovrebbe riprendere la linea da In Onda, il sostituto estivo, il 5 settembre. Per gli altri programmi di La7, ecco qualche data. Partiamo da Massimo Giletti che sarà in onda fino al 19 giugno con Non è l’Arena per poi tornare a settembre. Fallito l’esperimento del mercoledì sera, ilè tornato da tempo alla rodata collocazione domenicale. DiMartedì con Giovanni Floris prosegue fino al 14 giugno. La stessa settimana vedrà anche concludersi le stagioni di PiazzaPulita con ...

