Orsini a valanga nel monologo a teatro | Draghi vassallo di Biden | in Italia propaganda come in Russia

(Di mercoledì 11 maggio 2022) “Il mio augurio è che il Paese possa prendere una posizione pacifista, avviando un nuovo processo politico che inneschi un dialogo costruttivo”. Alessandroha espresso una volta in più la sua posizione in merito alla guerra in Ucraina. In una Sala Umberto di Roma tutta esaurita per lo spettacolo “Ucraina. Tutto quello che non ci dicono”, il professore di sociologia del terrorismo, martedì 10 maggio, ha ricostruito in modo completo la sua versione dei fatti: “Se l'non si sgancia dalle politiche belliciste non avremo neanche la speranza. Il governoè completamente infeudato alla Casa Bianca”. Una critica forte all'esecutivo dell'ex Presidente della Banca Centrale Europea, che secondo lui sarebbe asservito alle volontà didi arrivare a una resa incondizionata della. ...