Ormai è quasi maggioranza assoluta. Sondaggio Pagnoncelli, brutale schiaffo degli italiani a Zelensky: le cifre che pesano come macigni (Di mercoledì 11 maggio 2022) Gli italiani sono contrari all'invio di armi per la guerra in Ucraina da parte degli Stati Uniti e della Nato, compreso il nostro Paese, a Volodymyr Zelensky. È quanto emerge da un Sondaggio Ipos illustrato da Nando Pagnoncelli da Giovanni Floris, a DiMartedì, su La7, nella puntata del 10 maggio. Alla domanda - "È giusto che l'Italia e la Nato continuino a inviare armamenti all'Ucraina" - il 46 per cento degli intervistati ha risposto "No", mentre il 41 per cento "Sì". Altra domanda - "È opportuno che Svezia e Finlandia entrino al più presto nella Nato?" - il 44 per cento degli italiani ha detto "Sì", forse "perché pensano che si possano frenare le mire espansionistiche della Russia", spiega Pagnoncelli, e il 33 per cento ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Glisono contrari all'invio di armi per la guerra in Ucraina da parteStati Uniti e della Nato, compreso il nostro Paese, a Volodymyr. È quanto emerge da unIpos illustrato da Nandoda Giovanni Floris, a DiMartedì, su La7, nella puntata del 10 maggio. Alla domanda - "È giusto che l'Italia e la Nato continuino a inviare armamenti all'Ucraina" - il 46 per centointervistati ha risposto "No", mentre il 41 per cento "Sì". Altra domanda - "È opportuno che Svezia e Finlandia entrino al più presto nella Nato?" - il 44 per centoha detto "Sì", forse "perché pensano che si possano frenare le mire espansionistiche della Russia", spiega, e il 33 per cento ha ...

