“Origami” | il romanzo d’esordio della poetessa Sabatina Napolitano

Sabatina_SN : Lo stile che ho usato in “Origami” in dei tratti è sontuoso, anche i verbi al passato rendono tutto più “magnifico”… -

LA NAZIONE

Sabato 16 aprile il giornalista Massimo Giuliano, intervisterà Sabatina Napolitano in diretta streaming alle 19. Sabatina Napolitano è una scrittrice, critica e poeta. Il suo ultimoè '' (Campanotto, 2021) presentato al premio strega 2022. Proponiamo una intervista all'autrice che si presenta per noi. - Sabatina Napolitano: si ritiene una scrittrice simpatica ...In linea simbolica quindi lo scrittore lavora da tutti i luoghi che caratterizzano l'ambiente di scelta del suo. In "" assumo di aver scritto quindi da una sala di lettura della ... Lerici teatro di un romanzo giallo Un intreccio di morte e amore “Origami”, il romanzo di Sabatina Napolitano edito da Campanotto e proposto da Renato Besana al Premio Strega 2022, è il romanzo d’esordio di una giovane scrittrice di origine sarda. 128 pagine piene ...Quello di Lurgo è un disco introspettivo, ispirato e senza parole, ma che riesce a comunicare nitidamente col proprio interlocutore, in bilico tra paesaggi ambientali e narrazione immaginaria “Sleep ...