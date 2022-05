Olanda, Utrecht-Az Alkmaar interrotta nelle fasi finali: scontri tra tifosi (Di mercoledì 11 maggio 2022) La sfida tra Utrecht e Az Alkmaar allo Stadion Galgenwaard è stata sospesa al 92? del suo svolgimento, dunque durante le fasi finali della partita. Sul risultato di 1-2 in favore degli ospiti, infatti, firmato da una doppietta di Pavlidis, alcuni violenti scontri tra i tifosi hanno causato la sospensione immediata della partita. Il direttore di gara Kamphuis, resosi conto della gravità della situazione, ha fischiato per interrompere il gioco in evidente anticipo rispetto al recupero; interruzione inevitabile considerando la violazione del regolamento etico sugli spalti. Non esattamente un unicum per il calcio europea, ricordando per esempio i vari episodi in Ligue 1, sebbene sia sempre condannare quanto accaduto. Dopo aver sedato le discordie tra le tifoserie ‘rivali’, le squadre ... Leggi su sportface (Di mercoledì 11 maggio 2022) La sfida trae Azallo Stadion Galgenwaard è stata sospesa al 92? del suo svolgimento, dunque durante ledella partita. Sul risultato di 1-2 in favore degli ospiti, infatti, firmato da una doppietta di Pavlidis, alcuni violentitra ihanno causato la sospensione immediata della partita. Il direttore di gara Kamphuis, resosi conto della gravità della situazione, ha fischiato per interrompere il gioco in evidente anticipo rispetto al recupero; interruzione inevitabile considerando la violazione del regolamento etico sugli spalti. Non esattamente un unicum per il calcio europea, ricordando per esempio i vari episodi in Ligue 1, sebbene sia sempre condannare quanto accaduto. Dopo aver sedato le discordie tra le tifoserie ‘rivali’, le squadre ...

Advertising

Dalla_SerieA : Olanda, Davids nuovo assistente del ct Van Gaal - - UtrechtsBegrip : RT @RamellaUgo: Non c'è nulla di immutabile, tranne l'esigenza di cambiare. Eraclito. Dipinto di Paulus Moreelse 1571 - 1638. Ut… - RamellaUgo : Non c'è nulla di immutabile, tranne l'esigenza di cambiare. Eraclito. Dipinto di Paulus Moreelse 1571 - 1… - Cenorava : @RobertoLocate14 Non è carino? L'ho preso in un mercato delle pulci enorme, in Olanda, a Utrecht -