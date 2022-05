Ok Senato del Senato, “Salvamare” è legge. Pescatori possono recuperano plastica in mare (Di mercoledì 11 maggio 2022) L'aula del Senato ha approvato in via definitiva con 198 voti favorevoli, nessun contrario e 17 astensioni, la cosiddetta "legge Salvamare". La legge, che fu presentata nel 2018 dall'allora ministro dell'Ambiente Sergio Costa, permette ai Pescatori che recuperano plastica in mare con le reti di portarla in porto, dove le autorità portuali devono riceverla in apposite isole ecologiche e avviarla al riciclo. Fino ad oggi, i Pescatori erano costretti a ributtare in mare la plastica pescata, per non essere denunciati penalmente per trasporto illegale di rifiuti. La norma vale anche per i laghi e i fiumi. "Sono felicissimo, emozionato e commosso - ha commentato l'ex ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 11 maggio 2022) L'aula delha approvato in via definitiva con 198 voti favorevoli, nessun contrario e 17 astensioni, la cosiddetta "". La, che fu presentata nel 2018 dall'allora ministro dell'Ambiente Sergio Costa, permette aicheincon le reti di portarla in porto, dove le autorità portuali devono riceverla in apposite isole ecologiche e avviarla al riciclo. Fino ad oggi, ierano costretti a ributtare inlapescata, per non essere denunciati penalmente per trasporto illegale di rifiuti. La norma vale anche per i laghi e i fiumi. "Sono felicissimo, emozionato e commosso - ha commentato l'ex ...

