Off-White sbarca nell'universo beauty con «Paperwork» (Di mercoledì 11 maggio 2022) «Un’altra tela, un’altra superficie per l’espressione umana». Con queste parole, Virgil Abloh raccontava il suo progetto beauty. Paperwork - questo il nome della linea - è oggi disponibile online sul sito Off-White e sull’appena inaugurata sezione beauty del portale FarFetch. Un ulteriore tassello dell’incredibile eredità lasciata dal genio creativo, scomparso prematuramente lo scorso novembre. Paperwork si presenta come «un’innovativa “scatola degli attrezzi” progettata per celebrare la diversità e ispirare l’espressione personale che invita tutti gli esseri umani ad amplificare la propria individualità e celebrare il proprio potenziale, utilizzando la tecnologia giocosa e l'etica anticonformista per potenziare l'espressione personale, spingendo tutti a espandere il proprio potenziale oltre la ... Leggi su panorama (Di mercoledì 11 maggio 2022) «Un’altra tela, un’altra superficie per l’espressione umana». Con queste parole, Virgil Abloh raccontava il suo progetto- questo il nome della linea - è oggi disponibile online sul sito Off-e sull’appena inaugurata sezionedel portale FarFetch. Un ulteriore tassello dell’incredibile eredità lasciata dal genio creativo, scomparso prematuramente lo scorso novembre.si presenta come «un’innovativa “scatola degli attrezzi” progettata per celebrare la diversità e ispirare l’espressione personale che invita tutti gli esseri umani ad amplificare la propria individualità e celebrare il proprio potenziale, utilizzando la tecnologia giocosa e l'etica anticonformista per potenziare l'espressione personale, spingendo tutti a espandere il proprio potenziale oltre la ...

