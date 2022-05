Novate | la nave di ResQ per i profughi nel Mediterraneo

Leggi su ilnotiziario

(Di mercoledì 11 maggio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color DaMilanese con ladiper inel. Un “equipaggio di terra” per sostenere le azioni di soccorso neldelladi. I volontari dell’associazione onlus “– People saving people” si sono presentati al Chiosco del Ghezzi per far conoscere il proprio progetto e ampliare il numero ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.