"Non ha raccontato tutto a Putin. E adesso Sergej Shoigu ha paura". Cremlino a pezzi, retroscena-bomba (Di mercoledì 11 maggio 2022) Cos'ha nascosto Sergej Shoigu a Vladimir Putin? La risposta a questa domanda potrebbe spiegare la caduta in disgrazia del ministro della Difesa russo, un fedelissimo del presidente che ha guidato le prime fasi della guerra in Ucraina salvo poi sparire misteriosamente per alcune settimane. Ora è ricomparso, ma la sua posizione e il suo potere paiono visibilmente limitati dal Cremlino, che non può permettersi però di defenestrare definitivamente uno dei volti più famosi del regime all'estero. Si tratterebbe, infatti, di una rovinosa ammissione di colpa. A fornire qualche dettaglio in più sul mistero di Mosca sono stati alcuni funzionari americani, a colloquio con il New York Times. Secondo il portavoce del Pentagono John Kirby "il signor Putin non è stato completamente informato dal suo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Cos'ha nascostoa Vladimir? La risposta a questa domanda potrebbe spiegare la caduta in disgrazia del ministro della Difesa russo, un fedelissimo del presidente che ha guidato le prime fasi della guerra in Ucraina salvo poi sparire misteriosamente per alcune settimane. Ora è ricomparso, ma la sua posizione e il suo potere paiono visibilmente limitati dal, che non può permettersi però di defenestrare definitivamente uno dei volti più famosi del regime all'estero. Si tratterebbe, infatti, di una rovinosa ammissione di colpa. A fornire qualche dettaglio in più sul mistero di Mosca sono stati alcuni funzionari americani, a colloquio con il New York Times. Secondo il portavoce del Pentagono John Kirby "il signornon è stato completamente informato dal suo ...

