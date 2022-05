Noi siamo tutto: trama, cast e la storia vera alla base del film (Di mercoledì 11 maggio 2022) Noi siamo tutto è un film uscito nel 2017 basato su un romanzo che alla sua pubblicazione ha ottenuto un grande successo. Una storia struggente che tocca le corde del cuore. Noi siamo tutto: trama Noi siamo tutto è un film uscito nel 2017 e diretta dalla regista Stella Meghie. La storia ha come protagonista Madeline ‘Maddy’ Whittier, interpretata da Amandla Stenberg. Il film è tratto dal omonimo romanzo scritto dalla 45enne Nicola Yoon, nata in Giamaica e cresciuta a Brooklyn. La protagonista, Madeline, un’adolescente affetta da un morbo che la costringe in casa da tutta la vita, ha come unico filtro con il mondo esterno la mamma e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 11 maggio 2022) Noiè unuscito nel 2017 basato su un romanzo chesua pubblicazione ha ottenuto un grande successo. Unastruggente che tocca le corde del cuore. NoiNoiè unuscito nel 2017 e diretta dregista Stella Meghie. Laha come protagonista Madeline ‘Maddy’ Whittier, interpretata da Amandla Stenberg. Ilè tratto dal omonimo romanzo scritto d45enne Nicola Yoon, nata in Giamaica e cresciuta a Brooklyn. La protagonista, Madeline, un’adolescente affetta da un morbo che la costringe in casa da tutta la vita, ha come unico filtro con il mondo esterno la mamma e ...

