Noi siamo tutto: trailer, cast e trama del film che ha per protagonista Maddy affetta da una rara malattia (Di mercoledì 11 maggio 2022) La proposta di Rai1 per la prima serata di mercoledì 11 maggio 2022 è la pellicola che racconta la singolare storia di Maddy, giovane ragazza costretta a vivere chiusa in casa per via di una rara malattia. Il film Noi siamo tutto, in onda sulla rete publica ammiraglia a partire dalle ore 21:30 circa, ci racconta il punto di volta della giovane che ormai rassegnata a vivere in casa con la madre infermiera, vede nella conoscenza con Olly, il figlio dei vicini, un modo per dare una svolta alla sua vita e godersela dopo tutte le rinunce che non le hanno fatto vivere la sua spensierata età. Noi siamo tutto: curiosità e cast della pellicola Noi siamo tutto (in lingua originale dal titolo di ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 11 maggio 2022) La proposta di Rai1 per la prima serata di mercoledì 11 maggio 2022 è la pellicola che racconta la singolare storia di, giovane ragazza costretta a vivere chiusa in casa per via di una. IlNoi, in onda sulla rete publica ammiraglia a partire dalle ore 21:30 circa, ci racconta il punto di volta della giovane che ormai rassegnata a vivere in casa con la madre infermiera, vede nella conoscenza con Olly, il figlio dei vicini, un modo per dare una svolta alla sua vita e godersela dopo tutte le rinunce che non le hanno fatto vivere la sua spensierata età. Noi: curiosità edella pellicola Noi(in lingua originale dal titolo di ...

Advertising

LauraPausini : Chi di voi era con noi in questa notte fantastica da Torino per l’#EUROVISION? Noi ci siamo divertiti, innamorati d… - Inter : Tutte le strade portano in un posto solo. E noi ci siamo ???????? #CoppaItaliaFrecciarossa #ForzaInter - juventusfc : ?? Roma Noi ci siamo ???? #CoppaItaliaFrecciarossa #JuveInter - giorgiobaz76 : RT @AlessiaDream001: @ProfMBassetti Non so con quale faccia proprio tu vieni a fare queste finte morali quando noi fin dal principio ci sia… - AlatiGiulio : @teoxandra Gli alpini come gli immigrati islamici e gli ubriaconi assembrati fuori dai pubs il venerdì sera, provat… -