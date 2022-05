Noi siamo tutto, qual è la storia vera dietro la storia d’amore? (Di mercoledì 11 maggio 2022) Questa sera, alle ore 21:25, su Rai 1, andrà in onda in prima visione il film drammatico Noi siamo tutto, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Nicola Yoon. La pellicola, uscita nel 2017 e diretta dalla regista Stella Meghie, vede come protagonista Madeline ‘Maddy’ Whittier, interpretata da Amandla Stenberg. La 18enne Maddy è affetta da una grave immunodeficienza combinata (SCID) che le impedisce di esporsi al mondo esterno: passa il suo tempo in una stanza completamente finestrata, sognando che i vetri cadano e che possa anche lei vivere al di fuori. Maddy si accorge dell’arrivo dei nuovi vicini e si innamora perdutamente di Oliver ‘Olly’ Bright (Nick Robinson). Grazie a lui intravede la possibilità di una svolta nella sua vita: all’inizio le cose non saranno semplici, ma con il tempo Maddy scoprirà la verità sulla sua condizione. Il ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 11 maggio 2022) Questa sera, alle ore 21:25, su Rai 1, andrà in onda in prima visione il film drammatico Noi, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Nicola Yoon. La pellicola, uscita nel 2017 e diretta dalla regista Stella Meghie, vede come protagonista Madeline ‘Maddy’ Whittier, interpretata da Amandla Stenberg. La 18enne Maddy è affetta da una grave immunodeficienza combinata (SCID) che le impedisce di esporsi al mondo esterno: passa il suo tempo in una stanza completamente finestrata, sognando che i vetri cadano e che possa anche lei vivere al di fuori. Maddy si accorge dell’arrivo dei nuovi vicini e si innamora perdutamente di Oliver ‘Olly’ Bright (Nick Robinson). Grazie a lui intravede la possibilità di una svolta nella sua vita: all’inizio le cose non saranno semplici, ma con il tempo Maddy scoprirà la verità sulla sua condizione. Il ...

Advertising

LauraPausini : Chi di voi era con noi in questa notte fantastica da Torino per l’#EUROVISION? Noi ci siamo divertiti, innamorati d… - Inter : Tutte le strade portano in un posto solo. E noi ci siamo ???????? #CoppaItaliaFrecciarossa #ForzaInter - GiovaQuez : Orsini: 'Noi siamo in una condizione disastrosa dal punto di vista dell'informazione, siamo in piena propaganda'. N… - fendente1 : RT @RandagiBaffi: Un'altra miciotta sterilizzata, ecco come far sorridere i volontari. Ogni volta che una piccoletta viene sterilizzata sor… - Frra_Roma : Toh, ma guarda un po', Banti è stato fermato. Quindi avevamo ragione noi su quel rigore inventato dopo due minuti.… -