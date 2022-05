Noi ne siamo già ossessionate, ecco Clea il nuovo personaggio Marvel di Charlize Theron (Di mercoledì 11 maggio 2022) Nelle sale italiane dal 4 maggio, Doctor Strange nel Multiverso della Follia è l’ultimo film firmato Marvel. Con protagonista Benedict Cumberbatch che interpreta Doctor Strange al suo fianco è comparsa anche Charlize Theron che per l’occasione interpreta Clea, un cameo che però si vede solo nei titoli di coda. Trucco viola e capelli platino solo il look della strega-alleata e amante del protagonista. Una apparizione che getta le basi per un sequel del film e una presenza sempre più maggiore della Theron sulle scene del mondo dei supereroi. Charlize Theron compie 46 anni. I look beauty più belli ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 11 maggio 2022) Nelle sale italiane dal 4 maggio, Doctor Strange nel Multiverso della Follia è l’ultimo film firmato. Con protagonista Benedict Cumberbatch che interpreta Doctor Strange al suo fianco è comparsa ancheche per l’occasione interpreta, un cameo che però si vede solo nei titoli di coda. Trucco viola e capelli platino solo il look della strega-alleata e amante del protagonista. Una apparizione che getta le basi per un sequel del film e una presenza sempre più maggiore dellasulle scene del mondo dei supereroi.compie 46 anni. I look beauty più belli ...

