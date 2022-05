Noemi | i pantaloni fasciano il lato B da urlo | Fisico pazzesco

Advertising

Redacon

... già direttore della fotografia pere Leo Gassman. Il videoclip verrà girato in Sicilia, a ... specificando la propria taglia die t - shirt e linkando il proprio profilo instagram . Se ...... con la regia di Enrico Bellinghieri (è stato direttore della fotografia anche per, Leo ... specificando la propria taglia die t - shirt e linkando il proprio profilo instagram. Se ... Dressing for success: official and unofficial uniforms.Speakeasy a cura di Noemi Beretti; Giorgia Bondi; Silvia Dallacasa Il 27 maggio iniziano le riprese del videoclip “Miserere”, il nuovo singolo del cantautore Delvento che uscirà entro giugno 2022, con la regia di Enrico Bellinghieri (è stato direttore della ...Il regista del video, Enrico Bellinghieri, è stato direttore della fotografia per Noemi e Leo Gassman ... specificando la propria taglia di pantaloni e t-shirt e linkando il proprio profilo instagram.