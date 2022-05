No, questi esponenti del governo tedesco non sono «nipoti delle Ss» (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il 27 marzo 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si sostiene che le sanzioni economiche alla Russia dopo l’invasione militare dell’Ucraina sarebbero state imposte «dai nipoti delle Ss» (Schutz-staffel), cioè le milizie naziste attive durante il regime nazionalsocialista in Germania. Secondo il post in questione, infatti, «il nonno dell’attuale cancelliere tedesco Olaf Scholz, Fritz von Scholz, è un tenente generale delle truppe delle SS», mentre «il più vicino antenato del ministro delle finanze tedesco Christian Lindner, il generale della Wehrmacht Gerhard Lindner, ha preso parte all’operazione per bloccare Leningrado». Inoltre, «il nonno del ministro della Sanità tedesco Karl Lauterbach, SS-Obergruppenführer ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il 27 marzo 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si sostiene che le sanzioni economiche alla Russia dopo l’invasione militare dell’Ucraina sarebbero state imposte «daiSs» (Schutz-staffel), cioè le milizie naziste attive durante il regime nazionalsocialista in Germania. Secondo il post inone, infatti, «il nonno dell’attuale cancelliereOlaf Scholz, Fritz von Scholz, è un tenente generaletruppeSS», mentre «il più vicino antenato del ministrofinanzeChristian Lindner, il generale della Wehrmacht Gerhard Lindner, ha preso parte all’operazione per bloccare Leningrado». Inoltre, «il nonno del ministro della SanitàKarl Lauterbach, SS-Obergruppenführer ...

