Nissan Qashqai ai vertici della categoria per la guida assisitita (Di mercoledì 11 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Euro Ncap ha assegnato il punteggio massimo a Nissan Qashqai con ProPilot con Navi Link nelle prove di guida assistita. Questo premio si aggiunge al titolo di “Best in Class” nella categoria Small Off-Road Euro NCAP. Punteggio massimo – 25 punti su 25 – assegnato a ProPilot con Navi-Link per la sua capacità di segnalare tempestivamente ed efficacemente al guidatore ogni eventuale guasto del sistema di assistenza alla guida. Assegnati inoltre 20 punti su 25 per la sua capacità di monitorare il pieno controllo della vettura da parte del guidatore. Il sistema rileva la presenza delle mani sul volante e in caso contrario attiva segnalazioni acustiche e visive, fino a rallentare e fermare la vettura se il guidatore non ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 11 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Euro Ncap ha assegnato il punteggio massimo acon ProPilot con Navi Link nelle prove diassistita. Questo premio si aggiunge al titolo di “Best in Class” nellaSmall Off-Road Euro NCAP. Punteggio massimo – 25 punti su 25 – assegnato a ProPilot con Navi-Link per la sua capacità di segnalare tempestivamente ed efficacemente altore ogni eventuale guasto del sistema di assistenza alla. Assegnati inoltre 20 punti su 25 per la sua capacità di monitorare il pieno controllovettura da parte deltore. Il sistema rileva la presenza delle mani sul volante e in caso contrario attiva segnalazioni acustiche e visive, fino a rallentare e fermare la vettura se iltore non ...

