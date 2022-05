«Nicolas Vaporidis parla male dell’Isola dei Famosi | è disgustoso | l’ha fatto per soldi» | accusa all’attore | ecco chi l’ha detto

(Di mercoledì 11 maggio 2022)qualche giorno fa ha litigato ferocemente con Edoardo e Guendalina Tavassi: nel corso dell’ultima puntata in diretta, poi, l’attore romano ha chiarito con i due fratelli, ma ieri notte è andata in onda l’extended edition del reality e il pubblico da casa ha scoperto qualcosa di assurdo… Leggi anche: Isola dei, Mercedesz...

Advertising

infoitcultura : Nicolas Vaporidis e Edoardo Tavassi, il video dell’abbraccio in lacrime dopo la lite furiosa - infoitcultura : Isola dei Famosi. Nicolas Vaporidis, scontro feroce con Edoardo Tavassi, volano insulti: 'Ecco l’uomo - infoitcultura : L'isola dei famosi, Edoardo Tavassi contro Nicolas Vaporidis: 'Falso da morire, mi disgusta' - infoitcultura : Isola dei Famosi: Nicolas Vaporidis contro tutti, volano accuse e offese tra l'attore ed Edoardo Tavassi - gherbitz : @91Supernova Queste cose le ha dette PRIMA della diretta, quando evidentemente pensava che il rapporto con Nicolas… -

Leggi anche > Isola 2022, Edoardo e Laura attaccano: 'E' falso non vi fate fregare'. L'attore ribatte 'Poveraccio' Nulla da fare per The Band, il talent condotto da Carlo Conti che ...Laura Maddaloni mette in guardia Estefania/ "Roger finge, tradisce le persone..." ISOLA DEI FAMOSI 2022 PAGELLE 15A PUNTATA:ED EDOARDO TAVASSI NEMICI - AMICI Nuovo aggiornamento ...Marialaura De Vitis, nuova arrivata sull’Isola dei Famosi insieme a Fabrizia Santarelli e Mercedesz Henger ha denunciato il comportamento di Roger Balduino nei loro confronti. Ecco che ...Edoardo prende la parola e accusa Nicolas di essere falso, di aver fatto il doppiogioco, di aver passato il tempo a parlare male dei componenti del suo gruppo per non farsi nominare. Guendalina ...