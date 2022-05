Nicola Peltz Beckham mostra l'anello di diamanti: vale 750mila euro (Di mercoledì 11 maggio 2022) Nicola Peltz, il nuovo membro della famiglia Beckham, mostra i suoi anelli e ai più attenti non sfugge quello con diamanti da 750mila euro. L'intento del selfie su Instagram della neo... Leggi su leggo (Di mercoledì 11 maggio 2022), il nuovo membro della famigliai suoi anelli e ai più attenti non sfugge quello conda. L'intento del selfie su Instagram della neo...

andreastoolbox : #Nicola Peltz Beckham mostra l'anello di diamanti: vale 750mila euro - IOdonna : La neo-signora Beckham non perde occasione per mostrare il nuovo anello che brilla accanto alla fede nuziale. Il va… - DonnaGlamour : Nicola Peltz, la moglie di Brooklyn Beckham mostra l’anello con i diamanti: il costo - ___livia95___ : Suo padre è un miliardario Nicola proviene da una famiglia molto benestante. Suo padre è Nelson Peltz, un miliardar… - ___livia95___ : Lei e suo fratello Will Peltz hanno tatuaggi ebraici e yiddish simili sulle costole. Will dice 'famiglia', che è sc… -