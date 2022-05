Netflix: nuovi rincari e pubblicità contro gli account condivisi (Di mercoledì 11 maggio 2022) Netflix. Gli abbonati del grande colosso sono nettamente in calo in questo ultimo periodo, complice certamente anche la fine della pandemia, o meglio, delle restrizioni che hanno portato le persone ad uscire più spesso e ad abbandonare le grandi maratone di serie e programmi. Un notizia spiacevole per gli abbonati Netflix Il settore dello streaming a livello mondiale possiede diversi volti e attori, e certamente quello di spicco è Netflix. E se si tratta proprio del gigante ad avere problemi di abbonati, allora la questione è diventata abbastanza seria. Netflix, per contravvenire al calo in corso degli abbonati, ha deciso di mettere in atto delle modiche che di certo non saranno troppo apprezzate da coloro che conoscono ormai da anni la piattaforma. Leggi anche: Netflix, programmazione Maggio 2022: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 11 maggio 2022). Gli abbonati del grande colosso sono nettamente in calo in questo ultimo periodo, complice certamente anche la fine della pandemia, o meglio, delle restrizioni che hanno portato le persone ad uscire più spesso e ad abbandonare le grandi maratone di serie e programmi. Un notizia spiacevole per gli abbonatiIl settore dello streaming a livello mondiale possiede diversi volti e attori, e certamente quello di spicco è. E se si tratta proprio del gigante ad avere problemi di abbonati, allora la questione è diventata abbastanza seria., per contravvenire al calo in corso degli abbonati, ha deciso di mettere in atto delle modiche che di certo non saranno troppo apprezzate da coloro che conoscono ormai da anni la piattaforma. Leggi anche:, programmazione Maggio 2022: ...

