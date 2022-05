Nedved: “Dybala? Le sue richieste erano altissime, non ce la siamo sentita” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il vicepresidente bianconero fa chiarezza sulla rottura tra Dybala e la Juventus Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ha parlato ai microfoni di SportMediaset prima del … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il vicepresidente bianconero fa chiarezza sulla rottura trae la Juventus Pavel, vicepresidente della Juventus, ha parlato ai microfoni di SportMediaset prima del … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

GoalItalia : ?? 'Le richieste di Dybala erano altissime, come è normale che sia per un grande giocatore. Noi non ce la sentivamo… - SkySport : Juventus, Nedved: 'Dybala via a zero? Sue richieste altissime, non ce la siamo sentita' #SkySport #SkyCalciomercato… - sportmediaset : Nedved: 'Dybala? Richieste altissime, non ce la siamo sentita di rinnovare' #juve #dybala #nedved #vlahovic… - MalgaJr : RT @bella2110_: Devo credere a Nedved? Devo credere a Dybala? Devo credere ad Arrivabene e Agnelli? Che circo?? - mayberaz : RT @Robbe_84_: Su Dybala, Arrivabene e Nedved hanno detto due cose opposte, brutto da dire soprattutto stasera, ma siamo la fotocopia dell’… -