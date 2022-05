Naufrago parla male de L’Isola dei Famosi | “Disgustoso Dice che l’ha fatta solo per tanti soldi”

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Qualche giorno fa Guendalina ed Edoardo Tavassi hanno litigato ferocemente con unche fino a pochi giorni prima era uno dei loro amici, Nicolas Vaporidis. Lunedì, durante l’ultima puntata dedeii fratelli hanno chiarito con l’attore, ma ieri notte è andata in onda l’extended edition del reality con le immagini di domenica e sono volate accuse pesanti contro Nicolas. Edoardo ha dichiarato che Vaporidis avrebbetodedei: “Lui ripete che non è trash e che questa trasmissionesoltanto per un motivo che nemmeno voglio dire. Miva di continuo che odia il trash e i programmi trash e che lui in queste cose non ci vuole sguazzare.che vuole ...

Advertising

instaNewsIT : Dopo l'#isola, è pronto ad approdare a Uomini e Donne - infoitcultura : Uomini e Donne Vip, Antonio Zequila sul trono? Parla l'ex naufrago -

DonnaPress

Schietta e sincera, la Maddalonicosì con Estefania per provare a farle aprire gli occhi su ... Laura non si trattiene e confessa tutto ciò che pensa del. ' Roger, giustamente, fa la sua ...In ogni gruppomale dell'altro. ' Provo disgusto ' , ha aggiunto Edoardo. Anche Guendalina ha ... Il, infatti, è dovuto essere assente per alcuni problemi di salute , così come spiegato ... Naufrago derubato all'Isola dei famosi: è arrivato un malvivente | Gli ha portato via tutto Carmen Di Pietro, l'incidente della naufraga de L'Isola dei Famosi è stato spaventoso: 'Protesi al seno esplosa'. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Vladmir Luxuria attacca ferocemente Laura Maddaloni: 'É t ...L’influencer è al centro delle polemiche per la sua partecipazione al reality show, mentre la madre è in convalescenza dopo il grave incidente. L’ex attrice pornografica dice la sua dall’ospedale ...