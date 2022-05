Napoli | mensa da incubo a scuola | “Insalata sporca e pollo crudo Intervenga l’Asl”

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Genitori in rivolta per contro il servizio di refezione scolastica delladell’infanzia e primaria “Maria Cristina di Savoia” di. Attraverso alcune foto, girate al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, mamme e papà hanno documentato le condizioni in cui vengono serviti i pasti ai bambini:non pulita, primi piatti freddi.L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Napoli, alla mensa della scuola Maria Cristina di Savoia pollo crudo ed insalata sporca: i bambini si Napoli, alla mensa della scuola Maria Cristina di Savoia pollo crudo ed insalata sporca: i bambini si rifiutano di mangiare ...NAPOLI – È scattato nuovamente l'allarme mensa scolastica. Stavolta sotto la lente d'ingrandimento è finito il servizio di refezione alla scuola dell'infanzia e primaria Maria Cristina di Savoia di Na ...