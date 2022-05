Napoli | liberata la casa della prof 90enne sfrattata dagli abusivi | persi tutti i ricordi

(Di mercoledì 11 maggio 2022)occupata da, il dramma di un invalido, 11 maggio 2022 - E' stato murato e sottoposto a sequestro l'appartamento di proprietà del Comune diin via Egiziaca a Pizzofalcone, ...

L'appartamento è stato messo sotto sequestro nell'ambito di un'indagine della sezione "Ambiente, Edilizia e Urbanistica" della Procura di(coordinata dal procuratore aggiunto Pierpaolo ...La Polizia Municipale di, alla luce delle verifiche svolte nell'immobile di proprietà comunale di via Egiziaca a Pizzofalcone, ha provveduto a murare l'appartamento - nel frattempo liberato da chi lo aveva occupato ...A Pizzofalcone. Buttati via i mobili del '900, le foto di famiglia e i libri cari. Marisa, la nipote di Carlotta: "Ci sono stati strappati i ricordi di una vita" ...Con l’intervento di oggi la Polizia Municipale ha eseguito un provvedimento di sequestro disposto ai sensi dell’articolo 321 del codice di procedura penale, in modo da preservare la proprietà dell’imm ...