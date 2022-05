Napoli, il report dell’allenamento / Anguissa e Ghoulam hanno lavorato in gruppo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il Napoli ha diffuso il consueto report dell’allenamento. Gli azzurri preparano il match contro il Genoa in programma domenica allo Stadio Maradona per la 37esima giornata di Serie A. Anguissa, che ieri aveva lavorato precauzionalmente a parte, è tornato ad allenarsi in gruppo. Lo stesso per Ghoulam che aveva saltato il Torino per un problema muscolare. Di Lorenzo invece ha svolto lavoro di prevenzione in campo. La squadra dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto partita a tema e lavoro di forza. A chiusura di sessione partita a campo ridotto. Di Lorenzo ha svolto lavoro di prevenzione in campo. Anguissa e Ghoulam hanno svolto tutto il lavoro in gruppo L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ilha diffuso il consueto. Gli azzurri preparano il match contro il Genoa in programma domenica allo Stadio Maradona per la 37esima giornata di Serie A., che ieri avevaprecauzionalmente a parte, è tornato ad allenarsi in. Lo stesso perche aveva saltato il Torino per un problema muscolare. Di Lorenzo invece ha svolto lavoro di prevenzione in campo. La squadra dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto partita a tema e lavoro di forza. A chiusura di sessione partita a campo ridotto. Di Lorenzo ha svolto lavoro di prevenzione in campo.svolto tutto il lavoro inL'articolo ...

Advertising

reportrai3 : Basta un clic per consegnare nelle mani dei criminali informatici l'accesso a tutti i nostri dati. Dopo la Regione… - sscnapoli : ?? Siamo tornati in campo ?? #ForzaNapoliSempre - Paroladeltifoso : Napoli, il report dell’allenamento - cn1926it : Verso #NapoliGenoa, il report: le condizioni di #Anguissa, #DiLorenzo e #Ghoulam - SportdelSud : ???? Il #Napoli prepara il match contro il #Genoa in programma domenica allo #StadioMaradona per la 37esima giornata… -