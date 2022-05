Napoli | Grava | 'Ricordo l'esordio di Insigne | eravamo emozionati Ambrosino come lui e Gaetano | vi spiego'

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Il responsabile del settore giovanile del, Gianluca, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Ex...

Gianluca, responsabile del settore giovanile del, è intervenuto a Radio Kiss Kissdove ha parlato di Insigne e di Gaetano. A seguire il suo intervento: ' Esordio Insigne in Serie A Lo ...A Radio Kiss Kiss, durante Radio Goal, è intervenuto Gianluca, responsabile tecnico del settore giovanile del, rilasciando alcune dichiarazioni. Tutte le news sul calciomercatoe sul... SSC Napoli, Grava: "Insigne ha sempre mostrato attaccamento alla maglia, che carriera! Su Ambrosino e... Gianluca Grava, responsabile del settore giovanile del Napoli, interviene a Radio Kiss Kiss: “Ricordo l’esordio di Insigne, circa 12 anni fa, una cosa bella soprattutto per noi napoletani. Lo si ...Gianluca Grava, responsabile del settore giovanile del Napoli, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli dove ha parlato di Insigne e di Gaetano. A seguire il suo intervento: “Esordio Insigne in Serie A