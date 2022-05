Napoli | Forza Italia | “Contrarietà per modalità varco Ztl Marechiaro”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– “A nome dei Consiglieri Iris Savastano, Salvatore Guangi e Domenico Brescia del Gruppo di” si esprime, in una nota “forte rammarico e disapprovazione riguardo ledi attivazione deltelematico che limita la ZTL di. Unregolato da un disciplinare che stabilisce le norme per tutte le zone a traffico limitato della città senza però considerare che questa ZTL, in particolare, ha caratteristiche differenti dalle altre in quanto “temporanea” Manca di servizi essenziali quali ANM, taxi collettivi, navette a pagamento, aree di parcheggio capaci di consentire il transito e la sosta di residenti e soprattutto di turisti che in questo periodo, inizio della bella stagione, intasano la zona”. “Siamo ...