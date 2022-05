Napoli Fabian Ruiz, la società lavora al rinnovo: attenzione al Real di Ancelotti (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il Napoli sta lavorando al rinnovo di Fabian Ruiz, ma attenzione al Real Madrid di Ancelotti che lo vorrebbe nei Blancos in estate Il Napoli sta lavorando al rinnovo di Fabian Ruiz per la prossima stagione. Una pedina che Spalletti non vuole perdere, nonostante le avance acclamate del Real Madrid e di Ancelotti. La società sta proponendo un ricco rinnovo allo spagnolo con ingaggio aumentato a 3.5 milioni e una durata fino al 2027. Secondo il Corriere dello Sport sono queste le cifre della proposta, ma attenzione all’ipotesi spagnola che potrebbe stuzzicare le idee e le voglie del ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ilstando aldi, maalMadrid diche lo vorrebbe nei Blancos in estate Ilstando aldiper la prossima stagione. Una pedina che Spalletti non vuole perdere, nonostante le avance acclamate delMadrid e di. Lasta proponendo un riccoallo spagnolo con ingaggio aumentato a 3.5 milioni e una durata fino al 2027. Secondo il Corriere dello Sport sono queste le cifre della proposta, maall’ipotesi spagnola che potrebbe stuzzicare le idee e le voglie del ...

