Napoli, clamoroso striscione contro Spalletti: "La Panda te la restituiamo… bast' ca te ne vaje" – FOTO

striscione contro Luciano Spalletti a Napoli, i tifosi prendono posizione contro l'allenatore toscano tirando in ballo il furto della Panda. Uno scossone incredibile quello che c'è stato questa sera all'esterno dello stadio Diego Armando Maradona. I tifosi del Napoli vogliono che Spalletti vada via e lo scrigno a chiare lettere, attraverso un messaggio che non lascia spazio ai dubbi. Nello striscione viene citato anche il furto della Panda di Spalletti. Il furto dell'auto appartenente al tecnico toscano avvenne il 16 ottobre 2021 lungo corso Vittorio Emanuele, davanti all'hotel Britannique dove alloggiava la squadra partenopea in vista della sfida di campionato contro il Torino.

