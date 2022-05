Napoli: 40 milioni per Scamacca, c’è un problema da risolvere (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il calciomercato del Napoli si concentra su un possibile addio di Victor Osimhen che piace in Premier League. Qualora il nigeriano dovesse andare via il club azzurro non si farà trovare impreparato. Secondo quanto riferisce Radio Marte, il Napoli è pronto a versare 40 milioni di euro per Gianluca Scamacca del Sassuolo. Ma per l’acquisto del giocatore c’è un problema sull’ingaggio dato che chiede 5 milioni di euro. Il Napoli con i tagli voluti da De Laurentiis, che deve rispettare il nuovo Fair Play Finanziario, non vuole andare oltre i 3,5 milioni di euro. Dunque per trovare un sostituto di Osimhen, qualora dovesse andare in Premier League, il Napoli guarda anche al campionato francese. Sempre secondo la redazione di Radio Marte, ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il calciomercato delsi concentra su un possibile addio di Victor Osimhen che piace in Premier League. Qualora il nigeriano dovesse andare via il club azzurro non si farà trovare impreparato. Secondo quanto riferisce Radio Marte, ilè pronto a versare 40di euro per Gianlucadel Sassuolo. Ma per l’acquisto del giocatore c’è unsull’ingaggio dato che chiede 5di euro. Ilcon i tagli voluti da De Laurentiis, che deve rispettare il nuovo Fair Play Finanziario, non vuole andare oltre i 3,5di euro. Dunque per trovare un sostituto di Osimhen, qualora dovesse andare in Premier League, ilguarda anche al campionato francese. Sempre secondo la redazione di Radio Marte, ...

