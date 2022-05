Nadal-Isner in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2022 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Rafael Nadal se la vedrà contro l’americano John Isner al secondo turno degli Internazionali d’Italia 2022. Lo spagnolo, dopo il bye di cui ha beneficiato all’esordio, troverà subito sulla sua strada un avversario da non sottovalutare. Il gigante statunitense si è presentato a Roma nel migliore dei modi battendo in due facili set il qualificato argentino Francisco Cerùndolo. I precedenti, tuttavia, sembrano non dare alcun adito alle speranze del giocatore a stelle e strisce. Nadal, infatti, conduce per 7-0 negli scontri diretti (il bilancio sulla terra è 4-0). Il maiorchino non è nelle migliori condizioni. E’ tornato sul circuito solamente a Madrid dopo un mese e mezzo di stop per il problema alle costole accusato ad Indian Wells. Il rientro alla Caja Màgica è stato molto buono, con ... Leggi su sportface (Di mercoledì 11 maggio 2022) Rafaelse la vedrà contro l’americano Johnal secondo turno degli. Lo spagnolo, dopo il bye di cui ha beneficiato all’esordio, troverà subito sulla sua strada un avversario da non sottovalutare. Il gigante statunitense si è presentato a Roma nel migliore dei modi battendo in due facili set il qualificato argentino Francisco Cerùndolo. I precedenti, tuttavia, sembrano non dare alcun adito alle speranze del giocatore a stelle e strisce., infatti, conduce per 7-0 negli scontri diretti (il bilancio sulla terra è 4-0). Il maiorchino non è nelle migliori condizioni. E’ tornato sul circuito solamente a Madrid dopo un mese e mezzo di stop per il problema alle costole accusato ad Indian Wells. Il rientro alla Caja Màgica è stato molto buono, con ...

Advertising

nottefonda17 : @TheoDipendente Ti dico già che Nadal isner finisce 76 76 ???? - zazoomblog : Nadal-Isner domani in tv: orario canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2022 - #Nadal-Isner #domani… - DiegoAmbrosin : Sarà Isner l'avversario di Rafa domani per l'esordio romano..... #VamosRafa ?????????????????? #IBI22 #Nadal - sportface2016 : #IBI22 | Secondo turno #Nadal vs #Isner: quando e come seguirla - Deiana_Luca9 : RT @LorenzoAndreol4: Il primo avversario di Rafa #Nadal agli #IBI22 sarà John Isner -